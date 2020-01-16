Прокуратура начала проверку посадки самолета на недостроенную ВПП

16:39
Фото: vk.com/nashe_domodedovo
Транспортная прокуратура начала проверку по факту экстренной посадки самолета авиакомпании "ИрАэро" на недостроенную полосу в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
"Причины и обстоятельства устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – сообщили в ММТП.
Отмечается, что информацию о происшествии направили надзирающему за деятельностью авиакомпании Иркутскому транспортному прокурору.
Также расследование начало Федеральное агентство воздушного транспорта.
"Росавиация приступила к расследованию серьезного инцидента, связанного с посадкой в аэропорту Домодедово самолета RRJ-95LR-100 авиакомпании "ИрАэро" (рейс РД 4284, Сабетта – Домодедово) в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ", – приводит текст сообщения пресс-службы Росавиации Агентство "Москва".
Доследственную проверку по факту произошедшего начали и в СК РФ. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Самолет SSJ-100 приземлился на недостроенную полосу в столичном аэропорту Домодедово. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.
В пресс-службе авиакомпании ранее пояснили, что строительство взлетно-посадочной полосы осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".
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