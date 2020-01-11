Подозреваемых в присвоении чужой фирмы задержали в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве правоохранителям удалось задержать подозреваемых по делу о похищении имущества и присвоении организации. Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Она рассказала, что злоумышленники вывели из числа руководителей фирмы по сделкам с автотранспортом гендиректора и по поддельным документам возложили его обязанности на себя.

"В дальнейшем они похитили с территории предприятия 16 автомобилей представительского класса, а также два сейфа с денежными средствами", – сообщила Волк.

Отмечается, что общий ущерб от действий подозреваемых превысил 40 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 210 УК РФ. Предполагаемому организатору преступной группы избрали меру пресечения в виде залога. Еще четверо фигурантов заключены под стражу, а двое находятся под домашним арестом.

Ранее был задержан подозреваемый в ограблении мужчин на Минской улице. Один из злоумышленников нанес им несколько ударов по лицу и телу, после чего отобрал деньги и скрылся.