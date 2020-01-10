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Происшествия

17:02

Задержан подозреваемый в ограблении мужчин на Минской улице

происшествия

Фото: телеграм-канал "112"

Полицейские задержали подозреваемого в грабеже около ресторана на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.

В ведомстве рассказали, что в полицию поступило сообщение от двух 24-летних жителей столицы, которые рассказали о возникшем конфликте с неизвестными мужчинами возле ресторана на Минской улице. По их словам, один из злоумышленников нанес им несколько ударов по лицу и телу, после чего отобрал деньги и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 23-летний приезжий неработающий мужчина. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее ряд СМИ сообщили, что возле ресторана грузинской кухни на Минской улице двое неизвестных напали на сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия. Материальный ущерб составил 13 тысяч рублей. Отмечалось, что Дмитрий заступился за девушку, в результате чего завязалась потасовка, в которой он пострадал.

В Москве задержали подозреваемых в избиении сына Михаила Жванецкого

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