Сына сатирика Жванецкого избили в столице

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В Москве избили сына сатирика Михаила Жванецкого. Об этом информирует "Газета.ру".

Отмечается, что инцидент случился в то время, когда молодой человек находился в ресторане на Минской улице. Он заступился за девушку в караоке, после чего завязалась драка.

Известно, что Жванецкий-младший после потасовки оказался в больнице. Также был госпитализирован его товарищ. По предварительным данным, у сына сатирика врачи диагностировали травму ноги, у его друга были выявлены гематомы головы и перелом носа.

Ранее толпа подростков избила полицейских под Мурманском. Правоохранители сделали замечание за распитие алкоголя на крыльце здания, после чего недовольная молодежь накинулась на сотрудников.