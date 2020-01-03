Полиция задержала безработного, виновного в гибели пенсионера

Столичные полицейские задержали безработного мужчину, который до смерти избил пенсионера в Зеленограде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщение о трагедии поступило в полицию от бригады скорой помощи, обнаружившей труп пенсионера в квартире.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции в указанной квартире с ушибленной раной теменной области и надбровной дуги, множественными ссадинами и кровоподтеками лица обнаружен труп пенсионера 1958 года рождения. Позднее правоохранителям удалось задержать безработного мужчину 1973 года рождения", – заявил собеседник информагентства.

Задержанный подтвердил, что нанес погибшему телесные повреждения, приведшие к смерти. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего").

