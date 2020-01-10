Якобы избивших сына Жванецкого студентов МГИМО вызвали в администрацию вуза

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Студентов Московского государственного института международных отношений, которые, предположительно, избили сына сатирика Михаила Жванецкого Дмитрия, вызвали к руководству вуза для дачи объяснений. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу университета.

"Студенты вызваны в администрацию университета для дачи объяснений", – говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что сын известного сатирика был избит в ходе конфликта. Отмечалось, что Дмитрий отдыхал в одном из московских ресторанов, где заступился за девушку. В результате этого завязалась потасовка, в которой он пострадал.

Сообщалось, что после инцидента Жванецкий-младший оказался в больнице.