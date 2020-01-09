Неизвестные избили мужчину баллонным ключом и ограбили на 1,5 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской области сотрудники полиции задержали одного из четверых подозреваемых в грабеже 1,5 миллиона рублей в Котельниках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

"Полицейскими установлено, что четверо злоумышленников в масках во дворе дома, расположенного по улице Новая в городском округе Котельники, напали на местного жителя, который садился в свой автомобиль", – говорится в сообщении.

По словам Петровой, злоумышленники нанесли потерпевшему несколько ударов баллонным ключом по телу и голове.

"Затем похитили у потерпевшего сумку, в которой находились деньги, паспорт, документы на машину и банковские карты. После чего скрылись на машине. Общий ущерб составил более 1,5 миллиона рублей", – рассказала Петрова.

Она пояснила, что одного из подозреваемых установили благодаря камерам видеонаблюдения. В ходе обыска были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, а также баллонный ключ, которым избили потерпевшего.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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