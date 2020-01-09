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Москва 24

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Происшествия

08:13

Неизвестные избили мужчину баллонным ключом и ограбили на 1,5 млн рублей

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московской области сотрудники полиции задержали одного из четверых подозреваемых в грабеже 1,5 миллиона рублей в Котельниках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

"Полицейскими установлено, что четверо злоумышленников в масках во дворе дома, расположенного по улице Новая в городском округе Котельники, напали на местного жителя, который садился в свой автомобиль", – говорится в сообщении.

По словам Петровой, злоумышленники нанесли потерпевшему несколько ударов баллонным ключом по телу и голове.

"Затем похитили у потерпевшего сумку, в которой находились деньги, паспорт, документы на машину и банковские карты. После чего скрылись на машине. Общий ущерб составил более 1,5 миллиона рублей", – рассказала Петрова.

Она пояснила, что одного из подозреваемых установили благодаря камерам видеонаблюдения. В ходе обыска были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, а также баллонный ключ, которым избили потерпевшего.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее толпа подростков избила полицейских под Мурманском. Правоохранители сделали замечание за распитие алкоголя на крыльце здания, после чего недовольная молодежь накинулась на сотрудников.

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