СК проверяет данные об избиении подростка водителем такси в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи начали проверку информации об избиении подростка таксистом в Москве. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по столице Юлию Иванову.

"На одном из информационных сайтов сообщается, что 6 января 2020 года водитель такси по неизвестным причинам нанес несколько ударов в область лица и туловища несовершеннолетнему, рядом с которым находилась его мама", – говорится в сообщении.

По данным фактам инициирована проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что в настоящее время водитель такси задержан. О состоянии школьника не сообщается.

Ранее в столице в ходе драки пострадал сын сатирики Жванецкого. Он заступился за девушку, после чего началась потасовка, в ходе которой его избили.