Таксист в центре столицы уехал с вещами пассажира

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В центре столицы водитель такси уехал с вещами пассажира, который вышел подышать, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Как отмечается, в полицию обратился мужчина 1987 года рождения. По словам заявителя, все произошло в районе улицы Сретенки. Там он остановил автомобиль такси марки Kia Rio.

"Через некоторое время заявитель попросил водителя остановить машину, так как захотелось выйти подышать воздухом. Таксист не дождался пассажира и уехал, при этом личные вещи заявителя остались в автомобиле", – говорится в сообщении.

Правоохранители проводят проверку, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что таксист избил и ограбил пассажирку в Пресненском районе Москвы. Пострадавшая рассказала, что во время поездки в такси водитель ударил ее по голове, отобрал около 100 тысяч рублей, после чего выгнал из машины и скрылся с места происшествия.

