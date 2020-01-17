Ространснадзор проведет проверки после жесткой посадки SSJ-100 в Домодедово

Фото: скриншот с видео телеканала Москва 24

Ространснадзор проведет проверки в связи с жесткой посадкой самолета авиакомпании "ИрАэро" в аэропорту Домодедово.

Как сообщила пресс-служба ведомства, перевозчика проверят на соблюдение требований воздушного законодательства. 16 января самолет SSJ-100 "ИрАэро" из Сабетты приземлился на недостроенную полосу в столичном аэропорту Домодедово.

По предварительным данным, самолет был исправен. В результате произошедшего никто не пострадал. По факту экстренной посадки также начала проверку Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП).

Доследственную проверку организовал и СК. На месте работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.