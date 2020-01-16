СК завершил расследование убийства следователя Шишкиной в Подмосковье

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В Подмосковье завершилось расследование дела двух исполнителей убийства следователя Евгении Шишкиной в октябре 2018 года, сообщает Агенство "Москва".

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко напомнила, что дело возбуждено в отношении Абдулазиза Абдулазизова и его соучастника, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного статьями "Убийство по найму" и "Незаконный оборот оружия".

По версии следствия, заказал убийство Ярослав Сумбаев. Расправиться с женщиной он решил из мести. Шишкина расследовала дело об организации преступного сообщества, занимавшегося компьютерным мошенничеством, по которому Сумбаев проходил как обвиняемый.

Для сбора информации о жертве заказчик привлек Ивана Кочеткова. Для совершения убийства он привлек несовершеннолетнего, а тот – своего знакомого Абдулазизова. Последний 10 октября 2018 года два раза выстрелил в Шишкину из самодельного огнестрельного оружия. От полученных травм она скончалась.

Следователи провели по делу более 1,5 тысячи следственных действий. Задержанные в Санкт-Петербурге Абдулазизов и его соучастник признали вину. Самого Сумбаева задержали в Грузии. СК России направил в Генпрокуратуру необходимые документы для получения согласия Грузии на привлечение его к уголовной ответственности. Кочетков объявлен в розыск.

Ранее была названа стоимость убийства Шишкиной. За совершение преступления заказчик заплатил один миллион рублей.