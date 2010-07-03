СК ищет напавшего на фигуранта дела, которое вела убитая следователь Шишкина

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Личность мужчины, напавшего на фигуранта дела, которое вела убитая в Подмосковье следователь Евгения Шишкина, устанавливают в СК. Об этом сообщает сайт ведомства.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, криминалисты изучили все уголовные дела, бывшие в производстве у сотрудницы за последние годы.

Среди них находилось дело преступников, которые украли деньги с банковских карт. Тогда один из членов банды пошел на сделку со следствием и дал показания против подельников. Позже он получил угрозы физической расправы, а в ноябре 2015-го был избит у дома на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге.

Сейчас у сотрудников есть запись, на которой запечатлен один и напавших на фигуранта.

"Следствие полагает, что организаторами указанного нападения, а также убийства следователя Шишкиной, могут быть одни и те же лица", – пояснила Петренко, добавив, что расследование продолжается.

Осенью 2018 года неизвестный выстрелил в вышедшую из подъезда дома в поселке Архангельское следователя Евгению Шишкину. Женщина умерла на месте. Дело об убийстве по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина передали в центральный аппарат ведомства.

Следователи считают исполнителем преступления Абдулазиза Абдулазизов. Его предполагаемым посредником был 17-летний житель Санкт-Петербурга. В начале марта обоих задержали сотрудники МВД и ФСБ.

Позже была названа стоимость убийства Шишкиной. За совершение преступления заказчик заплатил один миллион рублей.