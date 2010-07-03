Названа стоимость убийства следователя по особо важным делам Шишкиной

Фото: ТАСС/ГСУ СК РФ по Московской области

Заказчик заплатил за убийство следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной один миллион рублей. Об этом РИА Новости рассказал источник, близкий к следствию.

Собеседник агентства уточнил, что предполагаемому исполнителю Абдулазизу Абдулазизову и его 17-летнему сообщнику Кириллу Грунскому заплатили в биткоинах.

Евгения Шишкина была убита утром 10 октября в поселке Архангельское (Красногорский район, Московская область). Она занималась расследованием преступлений, совершенных хакерской группировкой. Следователь не дожила до начала судебного процесса 19 дней.

По некоторым данным, заказчиком убийства является российский IT-специалист Ярослав Сумбаев. Он был задержан в ноябре 2018 года в Тбилиси. В настоящий момент решается вопрос о его экстрадиции.

В начале марта сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого исполнителя убийства Абдулазиза Абдулазизова и его 17-летнего сообщника Кирилла Грунского.

Их обвиняют в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, и незаконном обороте оружия (ст.295 и ст.222 УК РФ).

