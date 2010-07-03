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11:58

Суд признал законным арест фигуранта дела об убийстве следователя МВД

суды

11:58

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Фото: Фото: telegram-канал 112

Мосгорсуд признал законным арест 17-летнего Кирилла Грунского, которого обвиняют в посредничестве при организации убийства следователя Евгении Шишкиной в Московской области в октябре прошлого года, передает Агентство "Москва".

"Постановление Басманного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", – огласила решение судья.

Ранее Басманный суд столицы арестовал Абдулазиза Абдулазизова. Его подозревают в исполнении преступления. 27 марта суд рассмотрит жалобу на его арест.

Евгения Шишкина была убита утром 10 октября 2018 года в поселке Архангельское (Красногорский район, Московская область). Она занималась расследованием преступлений, совершенных хакерской группировкой. Следователь не дожила до начала судебного процесса 19 дней.

По данным СМИ, убийство заказал российский IT-специалист Ярослав Сумбаев, задержанный в ноябре 2018 года в Тбилиси. Он находился в розыске с 2015 года. На допросе он отверг причастность к убийству Шишкиной.

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