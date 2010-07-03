Суд арестовал обвиняемого в убийстве следователя МВД Шишкиной

Фото: снимок с видео СК РФ

Басманный суд Москвы арестовал Абдулазиза Абдулазизова, обвиняемого в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной, передает ТАСС.

Он останется под стражей до 7 мая. Ходатайство следователя рассматривалось в закрытом режиме, представителей СМИ пустили только на оглашение решения.

По информации следствия, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения. Посредником выступил 17-летний петербуржец.

Убийство произошло 10 октября в подмосковном поселке Архангельское. Шишкина расследовала преступления, совершенные хакерской группировкой. Следователь не дожила до начала судебного процесса 19 дней.

В ноябре в Грузии задержали лидера хакерской группировки Ярослава Сумбаева. Согласно версии следователей, именно он является заказчиком убийства Шишкиной.