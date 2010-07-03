Задержаны подозреваемые в убийстве следователя Шишкиной

Фото: Снимок с видео СК РФ

Следователи задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве следователя Евгении Шишкиной. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в четверг, 7 марта.

По версии следствия, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения. Посредником выступил 17-летний житель Санкт-Петербурга.

В настоящий момент с задержанным ведутся следственные действия. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения. Их обвиняют в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, и незаконном обороте оружия (ст. 295 и ст. 222 УК РФ).

Евгения Шишкина была убита утром 10 октября в поселке Архангельское (Красногорский район, Московская область). Она занималась расследованием преступлений, совершенных хакерской группировкой. Следователь не дожила до начала судебного процесса 19 дней.

В ноябре 2018 года в Грузии был задержан лидер хакерской группировки Ярослав Сумбаев. По версии следствия, именно он является заказчиком убийства Шишкиной.

