Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТ имени Горького

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Гоша Куценко станет новым партнером Юлии Высоцкой в обновленной версии спектакля Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни" во МХАТ имени Горького.
Раньше в постановке был задействован актер Александр Домогаров. Новый состав спектакля зрители смогут увидеть на Большой сцене МХАТ 2 октября. Постановка основана на одноименном киносценарий режиссера шведского режиссера Ингмара Бергмана.
В разговоре с "Вечерней Москвой" Кончаловский объяснил причину замены тем, что "в спектакле задействован новый артист со своей индивидуальностью". Он добавил, что с приходом Куценко образ главного героя постановки несколько изменится.
Домогаров в марте назвал МХАТ имени Горького "лжетеатром" и заявил, что разорвал отношения с администрацией учреждения. В театре указали, что актер не расторгал контракт. Никаких разногласий с ним не было, а его заявление является неожиданностью.
Ранее художественный руководитель МХАТ Эдуард Бояков, который возглавил театр в 2019 году, уволил актера Антона Хомятова за запах спиртного. Худрук подчеркнул, что алкоголь и актерская профессия – несовместимые вещи.
В феврале Пресненский суд столицы взыскал с Боякова более 700 тысяч рублей в пользу восьми артистов МХАТа. Конфликт возник после того, как артистам предложили перейти на срочные трудовые договоры.
Актера МХАТ имени Горького уволили из-за "сухого закона"
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