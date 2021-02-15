Шварценеггер выразил соболезнования в связи со смертью атлета Юрия Власова

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Американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Юрия Власова, сообщает "Газета.ру".

Шварценеггер рассказал о своем знакомстве с Власовым в 1961 году и признался, что именно оно послужило стимулом к занятию тяжелой атлетикой.

"Юрий Власов учил нас всех, что "невозможно" – это просто слово. Он был первым человеком, кто поднял 200 килограммов. Он вдохновил меня, когда я молодым атлетом встретил его в 1961 году", – написал актер в Twitter.

Он добавил, что восхищался Власовым не только как спортсменом.

"Власов был не только невероятно сильным, но и очень умным, за что его в спортивной среде в шутку называли "профессор". Он таскал с собой книг больше, чем гирь", – уточнил Шварценеггер.

Актер также передал слова поддержки близким спортсмена.

"Мои мысли с его семьей", – написал он.

Легендарный спортсмен и олимпийский чемпион Юрий Власов умер утром в субботу, 13 февраля, в возрасте 85 лет.