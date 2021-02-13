Умер чемпион ОИ-1960 по тяжелой атлетике Юрий Власов

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Олимпийский чемпион 1960 года по тяжелой атлетике Юрий Власов скончался. Ему было 85 лет, информацию о смерти подтвердил президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов, сообщает РИА Новости.

"Юрий Петрович скончался сегодня утром на 86-м году жизни", – пояснил Агапитов. По словам президента ФТАР, смерть наступила по естественным причинам.

Глава федерации выразил соболезнования родным и близким Юрия Петровича, олицетворявшего тяжелую атлетику.

Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года. Является советским тяжелоатлетом, русским писателем, российским политическим деятелем. Заслуженный мастер спорта СССР.