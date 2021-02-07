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Спорт

06:44

Умер бывший чемпион мира по боксу Леон Спинкс

утраты спорт

Фото: ASSOCIATED PRESS

Скончался бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) американец Леон Спинкс. Об этом сообщается на портале BoxingScene.

Известно, что Спинкс ушел из жизни в возрасте 67 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Экс-спортсмен на протяжении 5 лет боролся с раком простаты.

Спинкс имеет титул олимпийского чемпиона 1976 года. Известность ему принесла сенсационная победа над легендарным боксером Мохаммедом Али.

Поединок состоялся в феврале 1978 года. Али планировал этим матчем завершить карьеру. После поражения от Спинкса он передумал и в сентябре этого же года в реванше одержал победу.

После этого Спинкс несколько лет провел на высоком уровне. Позднее у спортсмена появились проблемы с алкоголем и наркотиками.

За свою карьеру Спинкс провел 46 боев на профессиональном ринге. Он одержал победу в 26 поединках, а также 17 раз проиграл. Еще трижды матчи заканчивались ничьей.

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