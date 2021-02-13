Умер гендиректор "Москонцерта" Александр Беленький

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Умер гендиректор и худруководитель "Москонцерта" Александр Беленький. Он трудился в учреждении в течение 56 лет, заявили в департаменте культуры столицы "ВКонтакте".

"Ушел из жизни генеральный директор и художественный руководитель ГБУК Москонцерт, заслуженный работник культуры РФ Александр Григорьевич Беленький", – уточнили в сообщении

Как подчеркнули в департаменте, Беленький с 2001 года возглавлял "Москонцерт" в качестве генерального директора. "Департамент культуры города Москвы выражает соболезнования родным и близким Александра Беленького", – следует из публикации.

Причина смерти смерти главы организации неизвестна, Беленькому было 75 лет.