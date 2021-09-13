Названа дата премьеры фильма Disney про темнокожую Русалочку

Стала известна дата премьеры фильма Disney про темнокожую Русалочку. Киноадаптация классического мультфильма выйдет на большие экраны 26 мая 2023 года.

Съемки фильма прерывались из-за пандемии коронавируса, но были закончены в июле текущего года. Главная роль в картине досталась малоизвестной юной актрисе Холли Бэйли. В режиссерском кресле – опытный Роб Маршалл, он ранее снял мюзикл "Чикаго". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.