"Тайны кино": Владимир Коренев

До сих пор многие поклонники называют Владимира Коренева Ихтиандром. Мог ли актер представить, что буквально с первой роли войднт в историю советского кино?! После "Человека-амфибии" Коренев сыграл еще в нескольких десятках замечательных кинокартин. Но все-таки именно Ихтиандр остался в биографии артиста если не лучшей, то, пожалуй, самой главной ролью в кино.

Кто выбрал на роль Ихтиандра никому не известного студента? Правда ли, что во время работы над фильмом "Человек-амфибия" Владимир Коренев чуть не погиб? Почему после громкого успеха актер несколько лет не снимался в кино? И по какой причине он отказывался играть романтических героев? Об этом – в программе "Тайны кино".