Министр культуры РФ прокомментировала установку скульптуры "Большая глина № 4"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Установка скульптуры Урса Фишера "Большая глина № 4" в Москве способствует развитию культурного диалога в обществе, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что работа швейцарского художника вызвала невероятную реакцию людей, не оставив равнодушным к себе практически никого.

"Почему она там стоит? Для того чтобы мы спорили, потому что кому-то это кажется интересным, кого-то это откровенно бесит, кто-то считает, что это лучшее, что он видел в жизни, и пишет об этом огромный пост в блоге. Это и есть диалог, который возникает при обсуждении того или иного произведения искусства", – сказала Любимова.

При этом глава Минкульта призналась, что лично ее скульптура никак не тронула.

"С точки зрения искусства мое сердце никак не дрогнуло при виде этой скульптуры", – пояснила она.

16 августа в Москве завершилась установка скульптуры "Большая глина № 4" швейцарского художника Урса Фишера. 12-метровую инсталляцию, которая расположилась напротив ГЭС-2, собирали по частям около 20 рабочих с использованием подъемного крана. Она представляет собой увеличенную в 50 раз копию комка глины, которую Фишер разминал в руках.

После размещения фото скульптуры в соцсетях пользователи отреагировали неоднозначно. Одни восхитились творением, увидев в нем нечто оригинальное, другие подвергли его критике и удивились, почему оно находится в центре столицы.