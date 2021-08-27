Собянин прокомментировал скульптуру "Большая глина № 4"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Скульптура Урса Фишера "Большая глина № 4", установленная на Болотной набережной, будет востребована в другом городе через девять месяцев, заявил Сергей Собянин.

Комментируя арт-объект, градоначальник заявил, что ему сложно провести четкую грань между креативными и не креативными музеями.

"Третьяковка, вот, например, креативная или нет? Или у нас только "Гараж" креативный? Или, например, Петр I, который стоит с рулем, это креативный памятник или это только глина – креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что глина. Потому что, как мне сказали, глина через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр I так и будет плыть на своем корабле", – приводит слова мэра Москвы ТАСС.

По словам Собянина, скульптура, которую установили у бывшего здания ГЭС-2, сумела привлечь внимание горожан к обновленному зданию.

16 августа в Москве завершилась установка скульптуры "Большая глина № 4" швейцарского художника Урса Фишера. 12-метровую инсталляцию, которая расположилась напротив ГЭС-2, собирали по частям около 20 рабочих с использованием подъемного крана. Она представляет собой увеличенную в 50 раз копию комка глины, которую Фишер разминал в руках.

После размещения фото скульптуры в соцсетях пользователи отреагировали неоднозначно. Одни восхитились творением, увидев в нем нечто оригинальное, другие подвергли его критике и удивились, почему оно находится в центре столицы.

При этом власти Москвы заявили, что не видят негатива во временной установке данной работы. По их мнению, она делает город интересным и вызывает отклик со стороны жителей.

