"Мистические тайны кино": "Большая перемена"

Принято считать, что у "Большой перемены" на редкость легкая судьба. Обласканная славой, она и сегодня собирает у голубого экрана тысячи поклонников разного возраста и поколений.

И разве может быть иначе?! Ведь в этой великолепной комедии собран поистине звездный состав актеров – Светлана Крючкова, Михаил Кононов, Евгений Леонов, Савелий Крамаров, Ролан Быков и многие другие артисты, которых все мы очень любим.

Но что скрывается за успехом? Через какие тернии пришлось пройти ее создателям на пути к признанию? И какие роковые тайны навсегда остались за кадром всеми любимой комедии "Большая перемена"? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".