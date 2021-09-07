"Тайны кино": "Баламут"

В 1978 году режиссер знаменитых "Офицеров" Владимир Абрамович Роговой взялся за постановку новой кинокартины с рабочим названием "Студенты и студентки". Фильм планировали снимать на киностудии имени Горького, рядом с которой располагался Всесоюзный институт кинематографии.
Именно там Роговой и решил искать своих молодых исполнителей, а знакомство с ними начал с того, что предложил прочитать сценарий и дать свою оценку. Она была отрицательной: студенты посчитали сценарий несмешным и скучным. Однако Владимир Роговой верил в успех. Как же ему удалось убедить студентов ВГИКа сниматься?
За что во время съемок режиссер постоянно ругал исполнителя главной роли Вадима Андреева? Чем был недоволен сценарист-дебютант Сергей Бодров-старший? И как легковесный сценарий о студентках и студентах превратился в популярную кинокомедию "Баламут"? Об этом – в программе "Тайны кино".
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