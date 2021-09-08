"Тайны кино": Анатолий Папанов, Юрий Никулин, Андрей Миронов

Актер – это редкая профессия, в которой карьера может продолжаться даже после ухода человека из жизни. Бывает так, что фильм появляется на экранах уже после смерти артиста. Одни зрители старательно ищут в таких работах знаки судьбы, а другие просто наслаждаются последним появлением кумира в кино. И порой они очень много говорят о самих актерах.

Чем роль политического заключенного в картине "Холодное лето пятьдесят третьего" была близка Анатолию Папанову? Какой эпизод с Юрием Никулиным вырезали из фильма "Чучело"? Из-за чего Андрей Миронов отказывался сниматься в сценах драк "Человека с бульвара Капуцинов"? И насколько последние роли этих знаменитых актеров отражали их характеры?

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