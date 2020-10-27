Представлен новый образ чернокожей супергероини DC Бэтвумен

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Телеканал CW показал, как будет выглядеть новая чернокожая супергероиня компании DC Comics Бэтвумен.

Образ воплотит на экране актриса Джависия Лесли. В качестве ведущей исполнительницы главной роли она заменит Руби Роуз, которая покинула сериал "Бэтвумен" в мае 2020 года, сообщает "Газета.ру".

Авторы телешоу разработали для Лесли черно-красный костюм с плащом и черной маской. Героиня также будет носить прическу в стиле афро. Сама актриса уже заявила, что для нее важно уже на уровне силуэта показать, что Бэтвумен – чернокожая девушка.

Ранее стало известно, что знаменитый американский чернокожий актер Джейми Фокс вернется к роли суперзлодея Электро в фильме "Человек-паук 3". Авторы картины планируют связать воедино разные версии супергеройских экранизаций и объяснить это мультивселенной.

