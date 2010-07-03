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11:09

Звезда "Игры престолов" снимется в новом фильме Marvel

культура

11:09

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Фото: кадр из сериала "Игра престолов", 8 сезон, серия 4, 2019 год, реж. Дэвид Наттер

Английский актер театра, кино и телевидения Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сериале "Игра престолов", появится в новом фильме Marvel Studios, сообщает Variety.

По информации издания, актер сыграет супергероя по имени Дейн Уитман или Черный рыцарь в ленте The Eternals ("Вечные").

Ранее стало известно, что в фильме снимутся Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Кумэйл Нанджиани.

Вечные – раса суперлюдей, дебютировавшая на страницах комиксов Marvel в 1976 году. Ответвление привычного эволюционного процесса, они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате генетических экспериментов. Автор комикса – Джек Кирби. В многочисленных интервью он сообщал, что вдохновлялся греческой мифологией и книгой Эриха фон Дэникена "Колесницы богов: Неразгаданные тайны прошлого".

Картина "Вечные" выйдет на экраны 20 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что четвертый фильм о супергерое Marvel Thor: love and thunder (режиссер Тайка Вайтити) выйдет в прокат в США 5 ноября 2021 года. Помимо Криса Хемсворта в роли Тора и Тессы Томпсон в роли Валькирии, к роли Джейн Фостер снова возвращается актриса Натали Портман.

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культура

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