Названа дата выхода второй части фильма "Черная пантера"

08:49
08:49
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Фото: кадр из фильма "Чёрная Пантера", 2018, реж. Райан Куглер
Киностудия Marvel Studios объявила дату выхода продолжения супергеройского блокбастера Black Panther ("Черная пантера"). Фильм выйдет на экраны в США 6 мая 2022 года.
Первая часть "Черной пантеры" вышла в феврале 2018 года. Фильм снял режиссер фильма "Крид: Наследие Рокки" Райан Куглер. В картине снялись Энди Серкис, Стерлинг К. Браун и Мартин Фриман. По сюжету фильма, главный герой ТʼЧалла возвращается в свою страну и обнаруживает, что враги хотят сместить его с трона и уничтожить Ваканду.
Лента получила приз за лучший актерский состав в премии Гильдии киноактеров США, премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за визуальные эффекты. Кроме того, фильм удостоен "Оскара" в трех номинациях – "Лучшие костюмы", "Лучший саундтрек", "Лучшая работа художника-постановщика".
Ранее сообщалось, что студия Disney начала работу над сериалом про Соколиного глаза – супергероя из вселенной Marvel. Главная роль в проекте достанется Джереми Реннеру. Он уже играл Соколиного глаза – лучника Клинта Бартона – в фильмах про Мстителей. Также студия хочет снять сериалы, посвященные другим персонажам вселенной Marvel, – Алой ведьме, Локи и другим. Сериалы, предположительно, будут включать по 6-8 эпизодов.
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