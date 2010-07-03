Названа дата выхода второй части фильма "Черная пантера"

Фото: кадр из фильма "Чёрная Пантера", 2018, реж. Райан Куглер

Киностудия Marvel Studios объявила дату выхода продолжения супергеройского блокбастера Black Panther ("Черная пантера"). Фильм выйдет на экраны в США 6 мая 2022 года.

Первая часть "Черной пантеры" вышла в феврале 2018 года. Фильм снял режиссер фильма "Крид: Наследие Рокки" Райан Куглер. В картине снялись Энди Серкис, Стерлинг К. Браун и Мартин Фриман. По сюжету фильма, главный герой ТʼЧалла возвращается в свою страну и обнаруживает, что враги хотят сместить его с трона и уничтожить Ваканду.

Лента получила приз за лучший актерский состав в премии Гильдии киноактеров США, премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) за визуальные эффекты. Кроме того, фильм удостоен "Оскара" в трех номинациях – "Лучшие костюмы", "Лучший саундтрек", "Лучшая работа художника-постановщика".

Ранее сообщалось, что студия Disney начала работу над сериалом про Соколиного глаза – супергероя из вселенной Marvel. Главная роль в проекте достанется Джереми Реннеру. Он уже играл Соколиного глаза – лучника Клинта Бартона – в фильмах про Мстителей. Также студия хочет снять сериалы, посвященные другим персонажам вселенной Marvel, – Алой ведьме, Локи и другим. Сериалы, предположительно, будут включать по 6-8 эпизодов.

