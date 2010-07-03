Стали известны гонорары главных звезд "Мстителей"

Фото: ТАСС/PA Wire/PA Images/Ian West

Американские СМИ опубликовали данные о гонорарах исполнителей главных ролей в фильмах вселенной Marvel, передает "Вечерняя Москва".

Роберт Дауни-младший, который сыграл Железного человека, в 2008 году за первую картину получил 500 тысяч долларов, а за ленту "Мстители" в 2012 году – уже 50 миллионов долларов.

Крис Хемсворт, известный по роли Тора, получил по 150 тысяч долларов за сольные фильмы и 15 миллионов долларов за "Мстителей". Такую же сумму заплатили и Капитану Америка Крису Эвансу. Бри Ларсон за роль Капитана Марвел получила 5 миллионов долларов, а Чедвик Боузман за роль Черной пантеры – 2 миллиона долларов.

"Мстители: Финал" выйдет в России 29 апреля – на пять дней позже мировой премьеры. По сюжету, супергерои вместе с союзниками разрабатывают план противостояния разрушительным действиям титана Таноса.

