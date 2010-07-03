Столичный метрополитен подарит билеты на спецпоказ "Мстителей"

Московский метрополитен предлагает пассажирам поучаствовать в акции "Мстители в #МосМетро". Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Верно ответив на вопросы викторины в мобильном приложения "Метро Москвы", пользователи получат шанс попасть на специальный показ фильма Marvel "Мстители: Финал". Завершение популярной саги о супергероях выйдет на экраны 29 апреля.
Акция "Мстители в #МосМетро" стартовала 22 апреля и продлится до 13 мая включительно, уточнили в метрополитене. Чтобы принять в ней участие, нужно скачать в App Store или Google Play мобильное приложение "Метро Москвы". В разделе "Новости" есть специальная ссылка, по которой можно перейти на страницу викторины. Там необходимо ответить на 15 вопросов о столичном метро и предыдущих фильмах Marvel.
14 мая – в преддверии 84-й годовщины Московского метрополитена – станут известны имена 70 победителей викторины. Им подарят по два приглашения на спецпоказ картины "Мстители: Финал".
Отмечается, что победители выберут при помощи генератора случайных чисел среди участников, правильно ответивших на все вопросы. Кроме того, в поддержку акции метрополитен пустит в продажу 50 тысяч карт, брелоков и вкладышей "Тройка" с тематическим "супергеройским" дизайном.
Мировая премьера фильма "Мстители: Финал" намечена на 26 апреля. В российский прокат картина выйдет 29 апреля. На этот раз супергерои из команды Мстителей вместе с союзниками разрабатывают план противостояния разрушительным действиям могущественного титана Таноса. В картине снялись Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон, Карен Гиллан. Отмечается, что финальные "Мстители" могут стать самым продолжительным фильмом в истории Marvel. Длительность новой главы франшизы режиссеров Джо и Энтони Руссо составит 182 минуты.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.