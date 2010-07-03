Столичный метрополитен подарит билеты на спецпоказ "Мстителей"

Московский метрополитен предлагает пассажирам поучаствовать в акции "Мстители в #МосМетро". Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Верно ответив на вопросы викторины в мобильном приложения "Метро Москвы", пользователи получат шанс попасть на специальный показ фильма Marvel "Мстители: Финал". Завершение популярной саги о супергероях выйдет на экраны 29 апреля.

Акция "Мстители в #МосМетро" стартовала 22 апреля и продлится до 13 мая включительно, уточнили в метрополитене. Чтобы принять в ней участие, нужно скачать в App Store или Google Play мобильное приложение "Метро Москвы". В разделе "Новости" есть специальная ссылка, по которой можно перейти на страницу викторины. Там необходимо ответить на 15 вопросов о столичном метро и предыдущих фильмах Marvel.

14 мая – в преддверии 84-й годовщины Московского метрополитена – станут известны имена 70 победителей викторины. Им подарят по два приглашения на спецпоказ картины "Мстители: Финал".

Отмечается, что победители выберут при помощи генератора случайных чисел среди участников, правильно ответивших на все вопросы. Кроме того, в поддержку акции метрополитен пустит в продажу 50 тысяч карт, брелоков и вкладышей "Тройка" с тематическим "супергеройским" дизайном.

Мировая премьера фильма "Мстители: Финал" намечена на 26 апреля. В российский прокат картина выйдет 29 апреля. На этот раз супергерои из команды Мстителей вместе с союзниками разрабатывают план противостояния разрушительным действиям могущественного титана Таноса. В картине снялись Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Бри Ларсон, Карен Гиллан. Отмечается, что финальные "Мстители" могут стать самым продолжительным фильмом в истории Marvel. Длительность новой главы франшизы режиссеров Джо и Энтони Руссо составит 182 минуты.