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Культура

12:12

Крис Хемсворт снова исполнит роль Тора в киновселенной Marvel

культура кино

Фото: скриншот из кинофильма "Тор: Рагнарек". Режиссер: Тайка Вайтити. Производство: WDSSPR

Роль супергероя Тора в киновселенной Marvel снова будет играть австралийский актер Крис Хемсворт. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Тор пока слишком молод, ему всего лишь 1500 лет", – отшутился Хемсворт на вопрос о том, уйдет ли он из фильмов о Торе.

Актер играет супергероя порядка 9 лет. Новая картина "Тор: Любовь и гром" появится на экранах в 2022 году.

Ранее Netflix составил рейтинг своих самых популярных фильмов. Лидером списка стал боевик "Тайлер Рейк: Операция по спасению" с Крисом Хемсвортом. Фильм набрал 99 миллионов просмотров за первые четыре недели после выхода.

В прокат выходит фильм "Ассистентка"

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