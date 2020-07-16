Netflix назвал свой самый популярный фильм

Фото: стоп-кадр из фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению", 2020

Стриминговый сервис Netflix составил рейтинг своих самых популярных фильмов. За основу взяли количество просмотров за первые четыре недели после выхода, сообщает Bloombreg.

Самые высокие показатели оказались у боевика "Тайлер Рейк: Операция по спасению" с Крисом Хемсвортом (99 миллионов просмотров). Вторым по популярности стал фильм "Птичий короб" с Сандрой Буллок (89 миллионов), на третьем месте – "Правосудие Спенсера" с Марком Уолбергом (85 миллионов).

Также в десятку вошли "Призрачная шестерка" (83 миллиона), "Загадочное убийство" (73 миллиона), "Ирландец" (64 миллиона), "Тройная граница" (63 миллиона), "Не та девушка" (59 миллионов), "Платформа" (56 миллионов) и "Идеальное свидание" (48 миллионов). Все эти ленты были выпущены за последние три года, а основная часть – за последние 12 месяцев.

Ранее киноканал "Настоящее страшное телевидение" (НСТ) представил рейтинг лучших фильмов ужасов последнего десятилетия. В его основе – выбор редакторов, критиков и аудитории самых влиятельных мировых и российских тематических ресурсов, кассовые сборы фильмов, а также мнение редакции самого хоррор-канала.