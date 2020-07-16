Netflix назвал свой самый популярный фильм

Фото: стоп-кадр из фильма "Тайлер Рейк: Операция по спасению", 2020
Стриминговый сервис Netflix составил рейтинг своих самых популярных фильмов. За основу взяли количество просмотров за первые четыре недели после выхода, сообщает Bloombreg.
Самые высокие показатели оказались у боевика "Тайлер Рейк: Операция по спасению" с Крисом Хемсвортом (99 миллионов просмотров). Вторым по популярности стал фильм "Птичий короб" с Сандрой Буллок (89 миллионов), на третьем месте – "Правосудие Спенсера" с Марком Уолбергом (85 миллионов).
Также в десятку вошли "Призрачная шестерка" (83 миллиона), "Загадочное убийство" (73 миллиона), "Ирландец" (64 миллиона), "Тройная граница" (63 миллиона), "Не та девушка" (59 миллионов), "Платформа" (56 миллионов) и "Идеальное свидание" (48 миллионов). Все эти ленты были выпущены за последние три года, а основная часть – за последние 12 месяцев.
Ранее киноканал "Настоящее страшное телевидение" (НСТ) представил рейтинг лучших фильмов ужасов последнего десятилетия. В его основе – выбор редакторов, критиков и аудитории самых влиятельных мировых и российских тематических ресурсов, кассовые сборы фильмов, а также мнение редакции самого хоррор-канала.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: