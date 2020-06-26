Названы 10 лучших зарубежных комедий за всю историю кино

Фото: кадр из фильма "В джазе только девушки", режиссер Билли Уайлдер

Киноканал "Комедия" обнародовал "Абсолютный рейтинг" лучших зарубежных комедий всех времен. Для составления топа редакцией учитывались мнения кинокритиков, кассовые сборы, а также предпочтения зрителей.

Возглавила рейтинг картина "В джазе только девушки", вышедшая 61 год назад. На второй строчке расположился "Аэроплан", навсегда изменивший вектор карьеры знаменитого комика Лесли Нильсена, который до этого играл только драматические роли. Замыкает тройку лидеров "Это – Spinal Tap!" – псевдодокументальный фильм о несуществующей рок-группе. Только одна картина, попавшая в топ лучших комедий за всю историю, была снята в XXI веке – это "Мальчишник в Вегасе" Тодда Филлипса. Он занял шестую позицию.

Кроме того в топ-10 попали ленты "День сурка", "Энни Холл", "Один дома", "Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу", "Житие Брайана по Монти Пайтон" и "Сверкающие седла".

При составлении рейтинга киноканалом была использована уникальная методика, позволившая учесть оценки обычных зрителей, мнения критиков ведущих мировых изданий, кассовые сборы фильмов, а также мнение редакции "Комедии".

Для составления рейтинга были изучены мировые тематические медиа: Empire, Time Out, Vulture, BBC, а также специализирующийся на топах YouTube-канал WatchMojo.com (22,6 миллиона подписчиков), ресурс Box Office Mojo, отслеживающий кассовые сборы с 1999 года.

Кроме того, редакция "Комедии" тщательно проанализировала мнения критиков и оценки пользователей сайтов Rotten Tomatoes, Metacritic, "Фильм Про", IMDb и "КиноПоиск". Завершилось исследование финальным внутриредакционным голосованием.