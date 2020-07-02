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Общество

16:51

Названы любимые фильмы россиян о собаках

культура кино общество

Фото: стоп-кадр из фильма "Хатико: Самый верный друг", 2009 год, режиссер Л. Халльстрём

Рейтинг любимых фильмов у россиян о собаках возглавила картина "Хатико: Самый верный друг". В тройку лидеров также вошли "Белый Бим Черное ухо" и "Белый плен". Об этом свидетельствуют опроса проекта "Кино Mail.ru", передает ТАСС.

В пятерку лидеров рейтинга также попали фильмы "Ко мне, Мухтар!" и "Марли и я".

Ранее киноканал "Комедия" обнародовал рейтинг лучших зарубежных комедий всех времен. Для составления топа редакцией учитывались мнения кинокритиков, кассовые сборы, а также предпочтения зрителей.

Возглавила рейтинг картина "В джазе только девушки", вышедшая 61 год назад. На второй строчке расположился "Аэроплан", навсегда изменивший вектор карьеры знаменитого комика Лесли Нильсена, который до этого играл только драматические роли.

Как стало известно ранее, читатели журнала Empire выбрали величайшего героя в истории кинематографа. Пользовательский рейтинг возглавил археолог-авантюрист Индиана Джонс. На экране его воплотил Харрисон Фонд. На второй позиции оказалась Эллен Рипли из серии фильмов "Чужой" в исполнении Сигурни Уивер.

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