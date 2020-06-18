Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы

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Актриса Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы в фильме "Спенсер". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Действие картины будет основано на реальной биографии члена королевской семьи Великобритании. В фильме планируют показать тот момент, когда Диана приняла решение развестись с принцем Чарльзом.

Производство "Спенсера" планируется начать в 2021 году. У картины уже есть режиссер – на этот пост назначен чилиец Пабло Ларраин.

В декабре 2019 года Голливудская ассоциация кинокритиков назвала Кристен Стюарт лучшей актрисой десятилетия. Эксперты высоко оценили работы девушки в фильмах "Назло врагам", "Персональный покупатель", "Зильс-Мария", "Ранэвейс" и "Ангелы Чарли".

