Премьера фильма "Персональный покупатель": что нужно успеть перед просмотром

2 марта в российский прокат выходит фильм Оливье Ассаяса "Персональный покупатель", отмеченный призом за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале.

Молодая американка Морин, живущая в Париже, зарабатывает на жизнь, покупая роскошные наряды для слишком занятой селебрити. Работа ей не нравится – то, что ее действительно волнует, находится за гранью материального мира. Морин умеет вступать в контакт с духами. Шопер в силу стечения обстоятельств, медиум по призванию, днем она бегает из одного бутика в другой, а ночи проводит в изматывающем ожидании знака от духа покойного брата-близнеца.

"Персональный покупатель" – первый опыт обращения Ассаяса к мистической теме, но не стоит ждать от него чего-то по-настоящему страшного. Никаких битв экстрасенсов – хотя в нем есть и странные стуки, и завывания, и даже полтергейст, блюющий эктоплазмой (что бы это ни значило). Приготовьтесь увидеть в фильме что-то другое, не такое очевидное. Что нужно для этого сделать – в нашем списке.

Кадр из фильма. Фото: facebook.com/PersonalShopper.DerFilm

Послушать песню Hobellied

И задуматься о бренности бытия

Натянув старый свитер и нахлобучив на голову шлем, Морин садится на мотоцикл и мчит по Парижу, нагруженная пакетами Chanel, Cartier и Louboutin. Снимает с сигнализации роскошную квартиру поп-звезды, на которую работает, развешивает ее новые платья в гардеробной, забирает оставленный на столе гонорар и несется дальше – в свою крошечную захламленную гарсоньерку, на вокзал, чтобы ехать в Лондон за новыми платьями для своей клиентки, в пустой огромный дом покойного брата, наполненный призраками. Впрочем, призраки в новом фильме Ассаяса не то, чем кажутся. Худая и бледная Морин, загруженная работой, которую не любит, и вопросами, ответить на которые не в состоянии, сама здесь – главное привидение.

Кто она такая и чего она хочет? Чем она занимается? "Я жду" – так Морин формулирует ответ на все эти вопросы. Проблему пресловутого поиска себя Оливье Ассаяс разрешает символически – заставив героиню сбросить заношенную одежку и надеть только что купленное для клиентки платье, замирая от страха быть замеченной. Морин смотрится в зеркало, поправляя тонкую ткань, и вдруг из человека-функции, обслуживащего персонала превращается в персону. А грань между эксплуататором и эксплуатируемым тает, как привидение.

[html]

Глубокий трагический голос Марлен Дитрих на фоне радостно звенящей музыки – идеальное сопровождение этой сцены. Hobellied, или "Песнь рубанка", была написана в ХIХ веке немецким композитором Конрадином Крейцером для постановки "Расточитель" по пьесе австрийского драматурга Фердинанда Раймунда. Речь в ней идет о рубанке, который одинаково снимает стружку со всех досок, и о плотнике, который одинаково относится и к бедному, и к богатому клиенту, а когда приходит пора умирать – бросает инструменты и идет за Смертью.

Посмотреть фильм "Зильс Мария" Оливье Ассаяса

В котором также играет Кристен Стюарт

В "Зильс Марии" (2014), предыдущем фильме Оливье Ассаяса, Кристен Стюарт тоже играет помощницу знаменитости – но не шопера, а личного секретаря. В обоих фильмах Стюарт играет противоположность своей начальницы. Ноутбук, смартфон, наушники, очки здесь те же инструменты маскировки, что и мятый свитер, шапка и старые кеды в "Персональном покупателе".

[html]

Сюжет "Зильс Марии", как обычно у Ассаяса, ускользает от коротких формулировок. Стареющая актриса Мария Эндерс (Жюльет Бинош) едет в Цюрих со своей помощницей Валерией, чтобы принять участие в чествовании драматурга Мельхиора. 20 лет назад он прославил ее, дав главную роль в своей пьесе "Змея Малойи" о юной секретарше, которая доводит до самоубийства влюбленную в нее начальницу. Накануне торжественного вечера драматург умирает, а Мария получает предложение молодого амбициозного режиссера снова вернуться к этой истории – но уже в роли не коварной секретарши, а ее жертвы.

И важное, и неважное в фильме сказано впроброс, многое остается за кадром, – как будто это сон. И голубые Альпы, и прозрачные облака, плывущие по небу, и фразы пьесы, которую героиня Бинош репетирует со своей секретаршей, вдруг переходящие в диалог, не имеющий никакого отношения к тексту покойного драматурга.

Загуглить имя "Хильма аф Клинт"

И посмотреть картины художницы, которая рисовала по заказу привидений

Одна из "оккультных" картин Хильмы аф Клинт (1906–1908)

Одна из таких – рассказанных впроброс, едва затронутых Ассаясом тем – история Хильмы аф Клинт, шведской художницы-медиума, которая изобрела абстракционизм за три года до Кандинского. Русский художник написал свою первую абстракцию (официально считающуюся первой в истории искусства) в 1909 году. А Хильма аф Клинт создала 111 абстрактных полотен в период с ноября 1906 года по апрель 1908-го. Как утверждала художница, каждая из этих картин продиктована ей духами – гости из тонкого мира будто заказывали ей полотна.

Увлечение спиритическими сеансами, модное в ХIX веке, пришло к Хильме аф Клинт в конце 1870-х. Вместе с подругами-единомышленницами она создала "женский спиритический круг", вступала контакты с духами умерших людей и записывала сведения, сообщаемые ими. Послания с того света носили характер приказов: как зафиксировала в своем дневнике Клинт, один из духов, по имени Ананда, в 1904 году потребовал, чтобы художница-медиум начала писать картины "на астральном уровне" – изображать на полотнах то, что остается неизменным в человеческом духе после физической смерти.

Спустя годы художница оставила тему духов, перестала вступать с ними в контакт и выставлять написанные в 1906 – 1908 годах картины, а в своем завещании потребовала, чтобы их не показывали на публике в течении 20 лет после ее смерти. Хильма аф Клинт умерла в 1944 году, и ее оккультные картины до сих пор остаются загадкой и привлекают внимание не только к впечатлительных людей, но и, например, представителей модной индустрии. Достаточно вспомнить блестящую капсульную коллекцию Hilma af Klint шведской марки Acne Studios. Купить что-то из нее сейчас уже можно, пожалуй, лишь у каких-нибудь коллекционеров – коллекция вышла в 2014 году. Но красивое промо-видео доступно до сих пор – полюбуйтесь.

[html]