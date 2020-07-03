Названы 10 лучших хорроров последнего десятилетия

Фото: кадр из фильма "Прочь", режиссер Джордан Пил

Киноканал "Настоящее страшное телевидение" (НСТ) представил Абсолютный рейтинг лучших фильмов ужасов декады 2010–2019 годов. В его основе – выбор редакторов, критиков и аудитории самых влиятельных мировых и российских тематических ресурсов, кассовые сборы фильмов, а также мнение редакции самого хоррор-канала.

Возглавил Абсолютный рейтинг фильм "Прочь", который в 2018 году получил премию "Оскар" за лучший сценарий. Этот ужастик, поднимающий тему расизма, сумел завоевать огромную зрительскую аудиторию. Кстати, в рейтинге лучших из лучших оказались сразу два хоррора режиссера Роберта Эггерса – "Ведьма" и "Маяк". Фильмы ужасов, отсылающие к старым легендам, национальным верованиям и мифам, сделали Эггерса главным хоррормейкером поколения.

На втором месте – самый обсуждаемый хоррор 2018 года "Реинкарнация". Режиссер и сценарист Ари Астер в своем дебютном фильме показал, что такое настоящий кошмар. Мистический хоррор, ставший сенсацией на фестивале Sundance, собрал многочисленные восторженные отзывы.

И конечно, ни один топ фильмов ужасов невозможно представить без экранизаций мастера жанра Стивена Кинга. На третьем месте рейтинга НСТ – хоррор "Оно", вошедший в историю кинематографа как самый кассовый фильм ужасов.

Получившийся рейтинг доказал, что впечатляющие хорроры снимают не только признанные мастера кинематографа, но и режиссеры-новички. Половина фильмов в топе НСТ является режиссерскими дебютами в полнометражном кино: "Прочь", "Реинкарнация", "Ведьма", "Бабадук", "Поезд в Пусан".

Также в Абсолютный рейтинг попали несколько картин от женщин-режиссеров, которые не так часто балуют публику хоррорами. Тем ценнее становится попадание в список мрачной австралийской картины "Бабадук". Ужастик с элементами социально-психологической драмы режиссера и сценариста Дженнифер Кент, по мнению критиков, стал лучшим фильмом ужасов 2014 года.

Абсолютный рейтинг хорорров НСТ "Прочь", режиссер Джордан Пил (2017); "Реинкарнация", режиссер Ари Астер (2018); "Оно", режиссер Андрес Мускетти (2017); "Ведьма", режиссер Роберт Эггерс (2015); "Заклятие", режиссер Джеймс Ван (2013); "Бабадук", режиссер Дженнифер Кент (2014); "Хижина в лесу", режиссеры Дрю Годдар и Джосс Уидон (2012); "Тихое место", режиссер Джон Красински (2018); "Поезд в Пусан", режиссер Ен Сан-Хо (2016); "Маяк", режиссер Роберт Эггерс (2019).

После тщательного исследования в качестве основы для составления Абсолютного рейтинга редакция киноканала НСТ использовала данные 22 источников. При подсчете баллов учитывалось попадание фильма в топ каждого из ресурсов, положение и вес картин в рейтингах, их бокс-офис, предпочтения зрителей и критиков, а также позиция редакторов "Настоящего страшного", которые в течение 13 лет отвечают за формирование эфирной сетки главного хоррор-канала страны.