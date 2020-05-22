Названа лучшая экранизация Стивена Кинга

Фото: кадр из фильма "Сияние" (1980), режиссер Стэнли Кубрик
Телеканал "Настоящее страшное телевидение" обнародовал Абсолютный рейтинг лучших экранизаций Стивена Кинга. В его основе – выбор редакторов и аудитории самых влиятельных мировых и российских тематических ресурсов, а также мнение редакции самого телеканала.
При создании Абсолютного рейтинга учитывались оценки полнометражных фильмов, сериалов и мини-сериалов, созданных на основе произведений Стивена Кинга (таких 78 позиций), однако в итоговом списке оказались только кинокартины.
Итак, лучшей экранизацией был признан кинофильм 1980 года "Сияние" – 145 баллов. Он занял первые места в списках таких изданий, как Vulture и Insider, а также в собственном топе НСТ. Вторую строчку рейтинга заняла картина "Побег из Шоушенка" (1994) с активом 137 баллов. Третьей стала экранизация "Кэрри" (1976), набрав 122 балла.
Также в топ-10 попали картины "Мизери" (1990), "Останься со мной" (1986), "Оно" (2017), "Зеленая миля" (1999), "Мертвая зона" (1983) и "1408" (2007). Закрывает десятку фильм "Мгла" (2007).
Для составления рейтинга редакция телеканала НСТ собрала оценки своих редакторов, уже более 13 лет занимающихся отбором фильмов и планированием эфира, а также тщательно проанализировала оценки пользователей сайтов IMDb, Rotten Tomatoes, "Кинопоиск", "Фильм Про", мнения авторитетных авторов ведущих мировых изданий Esquire, Rolling Stone, The Guardian, Collider, Insider, Vulture и профильных сайтов Thrillist и Horrorzone.ru. Также был проведен опрос в тематической группе "ВКонтакте", аудитория которой составляет 156 тысяч человек.
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