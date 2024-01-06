Сборные РФ примут участие в турнирах развития UEFA в этом году

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Юниоры из РФ будут участвовать в турнирах развития UEFA в этом году, заявил генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

"В следующем году мы примем участие в турнирах развития UEFA. Надеюсь, что в двух. Первый пройдет в Турции с участием сборных среди игроков до 15 лет, мы ждем подтверждения от UEFA", – приводит ТАСС его слова.

FIFA и UEFA отстранили российскую сборную от всех действующих турниров в конце февраля 2022 года. Национальной сборной России запретили принимать участие в отборе на чемпионат мира в Катаре. Клубы, выступающие в Российской Премьер-лиге, также лишились возможности представлять страну в еврокубках – Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Осенью 2023 года исполнительный комитет UEFA призвал допустить до международных соревнований сборные России среди игроков до 17 лет. Однако уточнялось, что свои матчи женские и мужские команды должны проводить без флага, гимна и не на территории РФ.



UEFA отменил решение по допуску сборных РФ до 17 лет на турниры