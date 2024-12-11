Российские пловцы не завоевали медали в первый день чемпионата мира

Фото: телеграм-канал "Федерация водных видов спорта России"

В первый день чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште сборная России не смогла завоевать медали. Об этом сообщает газета "Известия".

В соревнованиях по плаванию вольным стилем на дистанции 4 по 100 метров среди женщин и мужчин сборная России заняла четвертые места. Так, в женской команде выступали Милана Степанова, Дарья Трофимова, Дарья Клепикова и Арина Суркова. Они уступили бронзовым призерам из Польши 0,29 секунды.

В мужской команде плыли Андрей Минаков, Егор Корнев, Дмитрий Жаворонков и Александр Щеголев. Они отстали от бронзовых призеров из Польши на 0,16 секунды.

В полуфинальных соревнованиях по плаванию на дистанции 50 метров стилем баттерфляй Олег Костин показал шестой результат в первом заплыве (22,26 секунды), а Роман Шевляков занял седьмое место во втором полуфинале (22,22 секунды).

Арина Суркова, выступавшая на дистанции 50 метров стилем баттерфляй, финишировала второй с результатом 24,71 секунды и прошла в финал с четвертым местом.

В решающем заплыве на дистанции 200 метров Илья Бородин занял шестое место. В полуфинале на дистанции 100 метров на спине Мирон Лифинцев и Павел Самусенко смогли выйти в финал. В решающем заплыве на дистанции 1 500 метров вольным стилем Кирилл Мартынычев занял седьмое место.

Также 16-летняя Софья Дьякова показала лучший результат среди россиянок в плавании на 400 метров вольным стилем. Однако она заняла лишь восьмое место, уступив победительнице Саммер Макинтош, которая опередила ее на более, чем 12 секунд.

Российские спортсмены принимают участие в чемпионате в нейтральном статусе.

Между тем президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что не согласна с Владимиром Путиным в вопросе участия отечественных спортсменов в международных турнирах.

Президент РФ отмечал, что именно спортсмены должны решать, ехать им на международные соревнования или нет. Вяльбе же считает, что Путин должен определиться: спортсмены "либо предают родину, либо вся страна объединяется".