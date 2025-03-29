Теннисистка Касаткина сменила спортивное гражданство на австралийское

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Теннисистка Дарья Касаткина объявила, что теперь она будет представлять Австралию на соревнованиях. Об этом спортсменка написала на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

По словам Касаткиной, ее заявление на получение постоянного вида на жительство (ПМЖ) было принято австралийским правительством.

"Австралия – место, которое я люблю, невероятно гостеприимное и где я чувствую себя как дома. Мне нравится бывать в Мельбурне, и я с нетерпением жду момента, когда стану здесь своим домом. В связи с этим я с гордостью объявляю, что с этого момента я буду представлять свою новую родину, Австралию, в своей профессиональной теннисной карьере", – написала Касаткина.

Теннисистка призналась, что это решение далось ей нелегко. Она выразила благодарность и признательность своей семье, тренерам и всем другим, кто поддерживал ее на протяжении теннисной карьеры.

"Я всегда буду уважать и ценить свои корни, но я очень рада начать новую главу в своей карьере и жизни под австралийским флагом. Спасибо всем за понимание и постоянную поддержку", – заключила спортсменка.

Ранее стало известно, что представлявшая Россию 22-летняя шахматистка Ольга Баделько также сменила спортивное гражданство. Теперь она будет представлять Австрию, флаг страны уже появился в ее официальном профиле.

В мае прошлого года СМИ сообщали, что российский танцевальный дуэт фигуристов Аннабели Морозовой и Игоря Еременко рассматривает переход в сборную США. Отмечалось, что юридически переход в команду США будет осуществить легче, чем во французскую сборную, куда до этого собирались фигуристы.