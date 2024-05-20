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20 мая, 17:10

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РИА Новости: фигуристы Морозова и Еременко рассматривают переход в США

Фигуристы Морозова и Еременко могут перейти в сборную США

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российский танцевальный дуэт фигуристов Аннабели Морозовой и Игоря Еременко рассматривает переход в сборную США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, юридически переход в команду США будет осуществить легче, чем во французскую сборную, куда до этого собирались фигуристы.

В августе прошлого года российский шахматист Санан Сюгиров сменил спортивное гражданство. Теперь шахматист будет представлять на турнирах Венгрию. В связи с переходом Сюгиров стал самым высокорейтинговым гроссмейстером, сменившим спортивное гражданство.

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