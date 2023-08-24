Российский шахматист сменил спортивное гражданство

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Российский шахматист Санан Сюгиров сменил спортивное гражданство. Об этом сказано на сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Теперь Сюгиров будет представлять на турнирах Венгрию. По информации FIDE, переход зарегистрировали 23 августа и после этого он вступает в силу.

30-летний шахматист сейчас расположен на 31-й позиции в мировом рейтинге. Из-за перехода он стал самым высокорейтинговым гроссмейстером, сменившим спортивное гражданство. На счету спортсмена победа в Высшей лиге чемпионата России 2022 года, серебро чемпионата России 2022 года и бронза чемпионата Европы 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства. Спортсменам, пожелавшим выступать за другую страну, придется выплатить компенсацию российской организации, подготавливающей их к соревнованиям, в размере расходов, понесенных на их спортивную подготовку.

При этом спортсмен может быть освобожден от выплаты компенсации на срок до 3 лет, "если в течение трех лет до момента его регистрации в качестве кандидата спортивной сборной команды иностранного государства он не являлся кандидатом в спортивную сборную команду Российской Федерации".

Спортсмен также освобождается от выплат, если его законные представители оплачивали подготовку самостоятельно.

Спортсменам из РФ могут запретить менять гражданство