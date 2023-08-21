Призер Паралимпийских игр Мошкович сменила спортивное гражданство

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Обладательница бронзовой медали Паралимпийских игр 2012 года в составе сборной России велогонщица Светлана Мошкович сменила спортивное гражданство на австрийское, сообщает ТАСС.

По словам главы Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова, Мошкович уже давно живет в Австрии, там же она получила образование.

Он обратил внимание, что среди паралимпийцев практически нет спортсменов, пожелавших сменить спортивное гражданство.

"Наши паралимпийцы понимают, что государство защищает их в этой непростой ситуации. Работают, тренируются, как и раньше. Ждут стартов", – сказал Рожков.

Помимо олимпийской бронзы, на счету 40-летней Мошкович одна золотая и восемь серебряных медалей чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства. Спортсменам, пожелавшим выступать за другую страну, придется выплатить компенсацию российской организации, подготавливающей их к соревнованиям, в размере расходов, понесенных на их спортивную подготовку.

При этом спортсмен может быть освобожден от выплаты компенсации на срок до 3 лет, "если в течение трех лет до момента его регистрации в качестве кандидата спортивной сборной команды иностранного государства он не являлся кандидатом в спортивную сборную команду Российской Федерации".

Спортсмен также освобождается от выплат, если его законные представители оплачивали подготовку самостоятельно.

Спортсменам из РФ могут запретить менять гражданство