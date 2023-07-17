В ГД подготовят законопроект о выплате спортсменами компенсации при выходе из гражданства

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В Госдуме готовят законопроект, который обяжет российских спортсменов выплачивать компенсацию при смене гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ комитета ГД по физической культуре и спорту.

"В случае, если спортсмен <...> зарегистрирован спортивной федерацией иностранного государства и иной иностранной спортивной организацией для участия в международных спортивных соревнованиях, такой спортсмен обязан осуществить компенсационную выплату российской организации, осуществившей его спортивную подготовку, в размере расходов, понесенных на его спортивную подготовку", – говорится в проекте инициативы.

Согласно проекту, полномочиями определять порядок расчета по выплатам будут наделены спортивные организации.

При этом спортсмен может быть освобожден от выплаты компенсации на срок до 3 лет, "если в течение трех лет до момента его регистрации в качестве кандидата спортивной сборной команды иностранного государства он не являлся кандидатом в спортивную сборную команду Российской Федерации".

Спортсмен также освобождается от выплат, если его законные представители оплачивали подготовку самостоятельно.

Как заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, деньги российских налогоплательщиков не должны тратиться впустую.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков призвал приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.

По его словам, на каждого доходящего до олимпийского уровня спортсмена государство тратит несколько десятков миллионов рублей. Он отметил, что спортсмены могут выбирать себе "новую Родину", но тогда с них нужно спрашивать эти суммы.

Спортсменам из РФ могут запретить менять гражданство