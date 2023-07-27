Путин дал гражданство РФ американскому хоккеисту "Динамо" Менеллу

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Владимир Путин указом принял в российское гражданство американского хоккеиста клуба "Динамо" Бреннана Менелла. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

До этого спортивный директор столичного клуба "Динамо" Алексей Сопин сообщал о желании хоккеиста получить гражданство РФ.

"В соответствии с пунктом а статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Менелла Бреннана Роберта, родившегося 24 мая 1997 года в Соединенных Штатах Америки", – следует из указа.

Менелл начал играть за московский клуб в сезоне-2022/23. В 44 матчах он набрал 24 очка. Ранее спортсмен выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за минское "Динамо".

До этого стало известно, что гражданами России в 2022 году стали более 691 тысячи иностранцев. Количество получивших российское гражданство в 2022 году оказалось на 44 тысячи меньше, чем годом ранее. В 2021 году гражданами РФ стали 735 385 человек.

