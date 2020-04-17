Столичные водоемы проверили перед началом купального сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Водолазы обследовали 11 столичных водоемов, которые планируют открыть к купальному сезону. Проверка показала, что пока в них небезопасно купаться, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента ГОЧСиПБ Москвы.
"С 13 по 16 апреля Поисково-спасательный водолазный отряд ГКУ МГПСС, в соответствии с графиком, провел обследование восьми зон отдыха с купанием – Большой садовый пруд, Озеро Белое, Тропарево, Мещерское, Серебряный Бор-3, Большой городской пруд, Озеро Черное и Озеро Школьное", – говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что водолазы обнаружили на дне водоемов бутылки, битое стекло, коряги, доски, а также упаковки от петард. На дне озера в Тропаревском лесопарке обнаружили детский снегокат.
Как показала проверка, водоемы нуждаются в очистке от мусора. Повторная проверка намечена на май.
Ранее стало известно, что в СЗАО планируют благоустроить Ясный пруд. Предполагается, что искусственный водоем получит уникальную экосистему. На берегу водоема, который появился на исчезнувшем левом притоке реки Чермянки, сделают комфортную зону отдыха для местных жителей. Пруд осушат, чтобы очистить его дно от ила, а также укрепить берега. С окончанием работ будет создана экологическая система. Она позволит очищаться Ясному пруду от внешних загрязнений.
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